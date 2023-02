Nove paciente nazadnje sprejemali marca lani

Zdravnice in zdravniki Zdravstvenega doma Celje imajo skupno vpisanih 41.897 pacientov. Brez zdravnika pa je bilo konec lanskega leta 2.945 oseb.

V Celju je bilo konec lanskega leta brez izbranega osebnega zdravnika 2.945 oseb. V Zdravstvenem domu Celje je na družinski medicini in delno medicini dela, prometa in športa (MDPŠ) ter v Zdravstveni postaji Vojnik/Dobrna in Zdravstveni postaji Štore polno in delno zaposlenih skupaj 28 zdravnikov in zdravnic. Ti imajo skupno vpisanih 41.897 pacientov.

Celje ne izstopa

Odgovorne smo povprašali, kako je z ambulanto za neopredeljene in ali so presenečeni nad odzivom v pozitivnem oziroma negativnem smislu. Kot je za Celjana pojasnil strokovni vodja ZD Celje, Marko Drešček, deluje le-ta v okviru pričakovanj.

Zanimalo nas je tudi, kaj bi se moralo zgoditi, da bi lahko v prihodnje ambulantno zaprli, povečali njen obseg, morda zmanjšali. »Zaposlitev novih zdravnikov v ZD Celje. Žal trenutno na trgu ni zdravnikov,« je jasen Drešček.

V celjskem zdravstvenem domu so zdravniki nazadnje sprejemali nove paciente lanskega marca, ko jih je vpisovala zadnja zaposlena zdravnica. Več na to temo lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih.