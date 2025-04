Nova zdravnica v Slovenski Bistrici bo začela delo ta ponedeljek (5. maja)

V Slovenski Bistrici ta ponedeljek, 5. maja, odpirajo novo ambulanto. V njej bo ordinirala zdravnica Barbara Grm, specialistka družinske medicine. Zdravnica bo začela z vpisovanjem novih pacientov v ponedeljek ob 11. uri.

Zdravnica Barbara Grm je bila pred tem zaposlena v zdravstvenem domu v Slovenskih Konjicah. V Slovenski Bistrici bo delovala v ambulanti, ki jo odpira Medicina Mataln. Direktor Mitja Mataln je pojasnil, da so ambulanto v Slovenski Bistrici uredili na Trgu svobode, tik za starim hotelom.

Kot smo že poročali, je po več neuspešnih razpisih Občini Slovenska Bistrica spomladi le uspelo pridobiti družinskega zdravnika koncesionarja. Sprva so pogoji razpisa določali, da mora koncesionar delovati v zdravstvenem domu, vendar interesa ni bilo. Po omilitvi pogojev pa se je prijavila Medicina Mataln in tudi pridobila koncesijo. Le-ta že deluje v Šentrupertu, Domžalah in Poljčanah, od maja dalje pa torej tudi v Slovenski Bistrici.

V bistriškem zdravstvenem domu pa so že pred časom napovedali, da bodo s prihodom novega koncesionarja lahko ukinili tako imenovano dodatno ambulanto – znano kot ambulanto za neopredeljene.