Nova vodja konjiškega Centra za krepitev zdravja je Katarina Verhovšek

Vodenje Centra za krepitev zdravja (CKZ), ki v konjiškem Zdravstvenem domu deluje že od leta 2018, je s septembrom prevzela Katarina Verhovšek. Ta v omenjenem centru, ki se je prej imenoval Zdravstveno vzgojni center, dela že šest let. Preden je prevzela novo funkcijo, pa je izvajala preventivne delavnice za odrasle in vzgojo za zdravje otrok in mladostnikov na šolah. “Delo po zadnjih kadrovskih spremembah poteka nemoteno. Organizacija dela je ostala nespremenjena,” je povedala Verhovškova, ki je na čelu desetčlanske ekipe. Programi centra so sicer določeni s strani ZZZS-ja in NIJZ-ja in za zdaj ostajajo nespremenjeni. Se pa vseskozi vključujejo v lokalno skupnost in se sproti prilagajajo potrebam uporabnikov. Več informacij je objavljenih tudi na spletni strani Zdravstvenega doma, pod zavihkom Center za krepitev zdravja. (Jure Mernik)