Nova ulična razstava v Slovenski Bistrici

V lipovem gaju ob gradu v Slovenski Bistrici so nedavno odprli ulično razstavo Attemsi med obema vojnama v Brežicah in v Slovenski Bistrici.

To je prva razstava, ki daje vpogled v življenje te pomembne plemiške družine, so pojasnili v Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, ki razstavo postavlja v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice. Z razstavo predstavijo zadnje lastnike bistriškega in brežiškega gradu oziroma življenje grofov Attems v obeh mestih – Brežiški del govori o njihovem okolju, Slovenjebistriški del pa govori o Slovenski Bistrici in o Pohorju. Fotografije iz Pokrajinskega arhiva Maribor, arhiva Republike Slovenije in zasebnih zbirk so prvič na ogled. (Foto: Arhiv ZZK)