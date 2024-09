Nova terapevtska praksa v Celju

*** oglasno sporočilo

Celostna podpora osebnostnemu razvoju

Pred kratkim se je v Celju odprla nova psihološka in psihoterapevtska praksa, ki ponuja celovit pristop k osebnostnemu razvoju in duševnemu zdravju. Posameznikom vseh starostnih skupin nudi podporo pri soočanju s čustvenimi izzivi, izboljšanju medosebnih odnosov in doseganju boljšega ravnovesja v življenju. Še prav posebej se posvečajo ženskam, ki želijo bolje spoznati sebe in so pripravljene na notranje potovanje, ki jih lahko zelo spremeni in preoblikuje. Cilj terapevtske prakse je spodbujanje k osebnemu razvoju, samospoznavanju ter boljšemu obvladovanju odnosov in življenjskih izzivov.

Psihoterapija, psihološko svetovanje in coaching

Psihoterapija je namenjena posameznikom, ki želijo raziskati globoke čustvene vzorce in dinamike, ki vplivajo na njihovo vedenje in počutje. Ta proces omogoča varno okolje za soočanje z osebnimi izzivi, kot so travme, tesnoba, depresija ali druge težke življenjske situacije. Psihoterapija je pogosto dolgotrajen proces, s katerim raziščemo vzroke težav in dosežemo preobrazbo skozi poglobljeno notranje delo.

Psihološko svetovanje se osredotoča na specifične čustvene, vedenjske in psihološke težave. Gre za proces, ki pomaga posameznikom obvladovati vsakodnevne izzive, izboljšati komunikacijo in učinkovito reševati konflikte. Svetovanje vključuje tudi razvijanje zdravih načinov soočanja s stresom ter izboljšanje splošne kakovosti življenja.

Coaching je usmerjen v doseganje specifičnih ciljev, bodisi na osebnem ali profesionalnem področju. Ponuja podporo pri razvoju veščin, krepitvi samozavesti in oblikovanju strategij za doseganje želenih rezultatov. Posameznikom pomaga prepoznati lastne moči, premagati ovire in izkoristiti priložnosti za rast.

Podpora za različne skupine: mladostnike, odrasle, pare in starše.

Mladostniki

Praksa nudi podporo mladostnikom pri razvoju socialnih in čustvenih veščin. Terapevtsko delo z njimi je še posebej pomembno, če se soočajo s težkimi življenjskimi situacijami, kot so družinsko nasilje, ločitev ali težave v šoli. Sicer pa je delo prilagojeno njihovim specifičnim potrebam, s poudarkom na izboljšanju samozavesti in komunikacijskih veščin.

Odrasli

Terapevtski proces za odrasle vključuje raziskovanje in premagovanje omejujočih prepričanj in vzorcev, ki vplivajo na posameznikovo doživljanje sebe in sveta. Cilj je premagati težave, kot so pomanjkanje samozavesti, občutki neizpolnjenosti, tesnoba, depresija, praznina ali osamljenost. Terapija pomaga tudi pri izražanju in obvladovanju čustev, identitetnih vprašanjih, stresu, izgorelosti ter osebnostnem razvoju in gradnji zadovoljujočih odnosov.

Pari

Podpora za pare je namenjena poglabljanju odnosa, krepitvi zaupanja in izboljšanju medsebojne komunikacije. Terapevtski proces pomaga parom premagovati konflikte, obnoviti odnos po težkih preizkušnjah, kot so prevara ali težave z zanositvijo, ter ponovno vzpostaviti občutek povezanosti in intimnosti.

Starši

Psihološko svetovanje staršem pomaga izboljšati odnos z otroki in razviti učinkovite vzgojne strategije. Svetovanje je prilagojeno tako staršem najstnikov, ki se soočajo z izzivi v najstniških letih, kot tudi staršem mlajših otrok, ki iščejo podporo pri aktivni vzgoji in reševanju starševskih dilem.

Osebni in poslovni coaching

Osebni coaching se osredotoča na posameznikove konkretne izzive v vsakdanjem življenju. Ponuja podporo pri krepitvi samozavesti, razvoju odločnosti, postavljanju osebnih ciljev in doseganju polnega potenciala. Pomaga pri izražanju čustev in potreb, postavljanju mej ter obvladovanju stresa za preprečevanje izgorelosti.

Poslovni coaching je namenjen razvoju profesionalnih veščin in izboljšanju delovnih odnosov. Ponuja strategije za povečanje motivacije, zadovoljstva na delovnem mestu ter izboljšanje komunikacije med sodelavci. Pomaga prepoznati in postaviti meje za preprečevanje izgorelosti ter spodbuja produktivnost in ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.

O Marjetki Gojkošek

Marjetka Gojkošek je magistrica psihologije, specializantka integrativne psihoterapije in coachinga, ki jo že od nekdaj žene želja po globljem razumevanju sebe in drugih. Med drugim se je izpopolnjevala tudi v Avstraliji, kjer je nadgradila znanje in pridobila veliko mednarodnih izkušenj z delom na področju družinskega nasilja. Njene izkušnje vključujejo vodenje skupin za spremembo vedenja ljudi, ki so povzročali nasilje, ter delo na izboljšanju kakovosti odnosov in prepoznavanju omejujočih prepričanj. Po nekaj letih dela v Avstraliji se je vrnila v Slovenijo in se vpisala na študij integrativne psihoterapije. Njeno poslanstvo je pomagati ljudem, da odkrijejo svojo edinstvenost, zaupajo svoji intuiciji in dosežejo globlje razumevanje sebe, kar vodi k notranjemu miru in osebni svobodi.

Več informacij: tel.: 069 982 811, e-mail: marjetka.gojkosek@terapevtka.si, www.terapevtka.si.

