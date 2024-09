Nova ravnateljica OŠ Loče je Vesna Celcer Pečovnik

Nova ravnateljica Osnovne šole Loče je Vesna Celcer Pečovnik.

Predstavniki Sveta zavoda te šole so ji med štirimi kandidati, ki so se prijavili na prosto delovno mesto ravnatelja oziroma ravnateljice, namenili največ glasov, njenemu imenovanju so prikimali tudi konjiški občinski svetniki in ministrstvo.

Vesna Celcer Pečovnik je na Osnovni šoli Loče doslej poučevala geografijo in nekaj drugih predmetov, opravljala je tudi že delo pomočnice ravnatelja.

Na mestu ravnateljice je nadomestila Metko Ambrož Bezenšek, ki je junija podala odstopno izjavo in s tem predčasno končala svoj mandat, ostaja pa učiteljica na tej šoli.

Ambrož Bezenšek: bodite varno pristanišče

Nekdanji ravnateljici se je za opravljeno delo pred dnevi zahvalil tudi konjiški župan Darko Ratajc.

Preden je predala mandat, pa je staršem in vsem šolarjem, ki jutri znova odhajajo v šole, namenila nekaj besed:

“Šola je prostor, kjer se učenci učijo, kjer razvijajo svoje umske in druge sposobnosti, prav tako pa je tudi prostor, kjer učenci preživljajo svoj prosti čas, se posvečajo stvarem, ki jih veselijo, ki budijo njihovo zanimanje, pa najsi je to športna aktivnost, petje v pevskem zboru, igranje na inštrumente, plesanje, učenje dodatnih predmetov ali prenočevanje v šoli kot nagrada za zveste bralce in še bi lahko naštevali.

Vsi skupaj si želimo sooblikovati mladega človeka s širokim znanjem, temeljnimi vzgojnimi vrednotami, globalnim pogledom na svet, pa vendar s kančkom zavedanja svojih korenin. Vsako leto nam življenje prinaša nove izzive, nove zgodbe, ponuja ter postavlja nove cilje …

V zavedanju vsega naštetega bi staršem svetovala le eno stvar – da svojim majhnim (in tudi večjim) nadobudnežem zvesto stojijo ob strani; da so zmeraj tam, ko korak njihovih otrok na poti učenosti malo zastane in da so za svoje otroke tisto »varno pristanišče«, kjer bodo vedno skupaj našli ustrezno rešitev morebitnih problemov.

Skupaj zaupajmo vase, v svoje otroke in v učitelje, saj je ravno medsebojno zaupanje in pomoč tista prava pot do uspeha.”