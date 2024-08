Nova platforma za izposojo elektronskih knjig tudi v Celju

Elektronske knjige. Tudi v Celju so vedno bolj priljubljene, od junija dalje pa si jih je mogoče izposojati preko novega – javnega – sistema za izposojo elektronskih knjig.

»Slovenija je bogatejša za novo, inovativno storitev, ki bo ljubiteljem knjig omogočila še lažji dostop do branja. Od 17. junija dalje je na voljo Cobiss Ela, prva javna platforma za izposojo e-knjig v Sloveniji, ki se ji pridružuje tudi naša knjižnica, e-knjige pa bodo za člane na voljo povsem brezplačno,« so zapisali v Osrednji knjižnici Celje (OKC). Nov sistem izposojanja elektronskih knjig pa je seveda prinesel tudi nekaj sprememb.

Sčasoma bo na voljo še več knjig

Spremembe, ki jih je prinesla Cobiss Ela, so bolj vidne založnikom in knjižnicam kot bralcem, sčasoma pa bodo te slednjim prinesle pravzaprav še več dobrega.

»Cobiss Ela je zastavljena drugače, kot je bil Biblos (prejšnji upravljalec elektronske izposoje knjig, op. p.). V Cobiss Eli so bralcem vseh pridruženih knjižnic na voljo vsi naslovi e-knjig, ki so vključeni v sistem, na Biblosu pa je vsaka knjižnica zase kupovala licence za izposojo, glede na to, koliko sredstev je imela za nakup. Tako je v Cobiss Eli trenutno na voljo nekaj čez 2100 naslovov e-knjig, konec leta 2023 smo imeli v Osrednji knjižnici Celje na Biblosu okrog 2300 naslovov e-knjig. Pričakujemo, da se bo zbirka kmalu razširila in bo bralcem na voljo še več vsebin,« nam je povedala Lea Očko iz OKC.

Bralci lahko sicer e-knjige prebirajo na osebnih računalnikih, mobilnih telefonih in bralnikih. Za branje je treba najprej namestiti ustrezno programsko opremo, kar velja tudi za bralnike. Trenutno še niso podprti bralniki znamk Kobo in Kindle.

Elektronske knjige pa se danes tudi znatno več berejo, kot prejšnja leta. Koliko jih je bilo izposojenih, pa tudi nekaj namigov za poletno branje najdete v Celjanu.