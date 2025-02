Nova ledena dvorana

Športno mesto. Celjske oblasti načrtujejo obnovo več športnih objektov in površin, med njimi ledene dvorane, zimskega bazena in vadbenih površin za mlade nogometaše.

Na podelitvi nagrad športnikom leta je celjski župan Matija Kovač napovedal pripravo načrtov za novo hokejsko dvorano in nov bazen. Kot so nam pojasnili na Mestni občini Celje (MOC), za ledeno dvorano pripravljajo nadomestitveni Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za lokacijo v Športnem parku pod Golovcem. »Ledena dvorana v mestnem parku se nahaja v razlivnem območju reke Savinje in je zato poplavno ogrožena, z zadnje strani jo prav tako ogroža plaz. Dvorana je zato na seznamu objektov, ki so po poplavah 2023 predvideni za selitev oziroma odstranitev.«

Bo nov tudi bazen?

O podrobnostih, kdaj bi se lahko začela dela, je za zdaj še prehitro govoriti, saj morajo najprej izvesti spremembo OPPN-ja, veliko pa je seveda odvisno tudi od pridobitve virov financiranja, pri čemer močno računajo tudi na podporo države. Obenem pa na MOC preučujejo še možnosti umestitve novega bazena, katerega strojnica je komplementarna strojnici ledene dvorane.

Boljši pogoji za mlade nogometaše

Že za letos je napovedana širitev vadbenih površin za mlade nogometaše. Na MOC so nam informacijo znova potrdili in pojasnili, da potekajo še zadnja usklajevanja, zato bo več informacij znanih predvidoma konec meseca.

Igrišče pri letnem kopališču za vse

Medtem se koncu bližajo dela na igrišču pri letnem kopališču. Po obnovi bodo odprli doslej ograjeno športno igrišče pri Letnem kopališču Celje. »Igrišče, ki je bilo pred leti obnovljeno, so lahko doslej v času obratovanja celjskega bazena uporabljali le njegovi obiskovalci. Na MOC smo se skupaj z družbo ZPO Celje, d. o. o., odločili, da dostop do igrišča vse leto omogočimo vsem občanom, kar bo prispevalo k še boljšim možnostim rekreacije v našem mestu.« O tem, za koliko so se in za koliko se še bodo zvišala sredstva za pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan.