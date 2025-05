Nova igrala v Studenicah za varno igro otrok

V Studenicah so nedavno zamenjali dotrajana igrala in tako izboljšali pogoje za varno, kakovostno in razigrano preživljanje prostega časa najmlajših prebivalcev.

Kot je ob tem poudarila županja Poljčan dr. Petra Vrhovnik, si prizadevajo za enakomeren razvoj vseh krajev v občini, zato ne vlagajo zgolj v center Poljčan – kjer so lani celostno uredili športni park – temveč tudi v kraje na obrobju.

Z novimi igrali v Studenicah želijo otrokom omogočiti več časa stran od digitalnih naprav, v naravi in gibanju, kar pomembno prispeva k telesnemu in duševnemu razvoju ter krepitvi skupnosti. Otroška igrišča namreč niso zgolj prostor igre, temveč tudi srečevanj, povezovanja in prijateljstev. (Foto: Občina Poljčane)

