Nova direktorica Centra Noordung je Neža Pavlič Brečko

Potem ko je pred dnevi že dobila soglasje vlade, so ji zeleno luč sinoči prižgali še vitanjski občinski svetniki. Petletni mandat na čelu Centra Noordung začenja jutri, 1. marca.

Neža Pavlič Brečko je nova direktorica vitanjskega Centra Noordung.

Potem ko je prejšnji teden dobila soglasje vlade, so ji na seji zeleno luč prižgali še vitanjski občinski svetniki.

Pred glasovanjem se je svetnikom sinoči na kratko predstavila in povzela svojo vizijo delovanja Centra Noordung. Pri tem je poudarila pomen povezovanja in sodelovanja z lokalno skupnostjo.

35-letna pravnica, ki je zadnja leta vodila Mladinski center Dravinjske doline, med drugim pa opravlja tudi vlogo občinske svetnice stranke SLS v Slovenskih Konjicah, z delom začenja jutri, 1. marca. (NK)

S čim je prepričala svetnike in kaj je povedala po imenovanju, pa preberite v četrtek v daljšem prispevku nove številke lokalnega časopisa NOVICE.

