Nov trener bistriških nogometašev je Robert Pevnik

V nogometnem klubu Kety Emmi & Impol Bistrica so danes pripravili novinarsko konferenco na kateri so predstavili novega trenerja Roberta Pevnika, ki je v minuli sezoni vodil nogometaše Aluminija iz Kidričevega. Športni direktor in vodja nogometne šole Alojz Fricelj je ob njegovem imenovanju povedal: »Veseli smo, da smo se dogovorili z njim, ker ima ogromno igralskih in trenerskih izkušenj. Menimo, da je odlična izbira za nas. Ob njem bomo skupaj sestavili nov strokovni štab. Pomočnik trenerja bo domačin Anže Stegne, trener vratarjev domačin Jaka Dabanovič, v prihodnjih dneh pa se nam bo pridružil še kondicijski trener oziroma kineziolog. Velikih sprememb v igralskem kadru ne bo. Tomi Gobec je podpisal za Domžale. Jaša Martinčič ima ponudbe klubov iz prve lige in še mora sprejeti odločitev ali bo ostal. Želimo okrepiti napad in obrambno vrsto. Zgledno sodelujemo z NK Maribor, ki nam bo dal na izposojo tri igralce. Naš partner so tudi NK Domžale, ki nam bodo dale na izposojo dva igralca. Ostale okrepitve bodo prihajale iz domačega širšega okolja. «

Nov trener Robert Pevnik se je vodstvu kluba zahvalil za zaupanje in povedal: »Bistrica se razvija v vseh strukturah kluba. Kar je meni olajšalo odločitev je ta strast, ki jo vidim v ljudeh, ki vodijo klub. Postopali bomo v skladu s klubom in vizijo, da vključimo čim več domačih mladih igralcev, da bodo tisti, ki bodo prišli prave okrepitve. Prva sezona bo potekala kot selekcioniranje igralcev, da se naredi res dobra ekipa, da se drugo leto napade vrh druge lige. Bomo pa naredili vse, da bomo že v novi sezoni maksimalno konkurenčni na igrišču. Ne bom bežal od svoje odgovornosti. Komaj čakam, da se začnejo priprave 28. junija. Dogovorjenih bo 6 do 7 prijateljskih tekem. Čaka nas veliko trdega dela, potrpežljivosti.«

Več o delovanju samega kluba pa je povedal predsednik dr. Vito Martinčič: »Ekipa ima potencial za sam vrh. Naši igralci so si sedaj nabrali že veliko izkušenj v drugi ligi. V našem klubu se dela zelo dobro, kar dokazujejo pomembni prestopi iz našega kluba: Kaja Korošec, Domen Gril, Alen Korošec in Lan Vidmar ter še nekateri. Ojačali smo delo nogometne šole in nogometnih krožkov. Pri slednjih je klub sodeloval v sedmih občinah, sedemnajstih OŠ in šestih vrtcih – to so otroci od pet do deset let starosti – vključenih je 350 otrok. Pri nogometni šoli imamo vključenih okrog 200 otrok. Tukaj se že resno trenira. Nogometaši U15 so v minuli sezoni zmagali v omenjeni ligi, skupaj s kadeti so bili drugi v ligi in le za en korak jim je zmanjkala uvrstitev v prvo slovensko enotno ligo. Mladinci so dosegli tretje mesto. Klub se razvija tako organizacijsko, kot strukturno in finančno. Poleg izvršnega odbora kluba imamo sedaj tudi upravni odbor, ki ga sestavljajo nosilci kapitala. Pohvaliti želim vodstvo naše občine in občinski svet, ki so na 11. redni seji sprejeli investicijski program za prenovo športnega parka, ki zajema tudi prenovo stadiona, ki je nujno potrebna.« (GA)