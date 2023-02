V soboto je bilo v mestu znova živahno. Pustna povorka, v kateri so sodelovali tudi učenci OŠ Lava, se je sprehodila s Krekovega trga na Gubčevo in Lilekovo ulico, v Stanetovo in na Glavni trg, kjer se je nadaljevalo rajanje in izbor najlepših mask. Za vzdušje je poskrbel Dejan Dogaja show. Najboljša družinska maska so bili Družina Škratov in najboljša otroška maska Kulturni Kitajec, naziv najboljše skupinske maske so si prislužili Dojenčki.



