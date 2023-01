Nominirani za prestižno mednarodno nagrado

Toplotna črpalka. Za prestižno trajnostno nagrado Green Product Award 2023.

Kakovosti, inovacij in razvojnih uspehov podjetja Kronoterm ne prepoznavajo zgolj njihove stranke, temveč tudi slovenski in mednarodni strokovnjaki. Njihova toplotna črpalka Adapt je prejela že ogromno različnih nagrad in priznanj, tokrat pa je nominirana za prestižno mednarodno nagrado Green Product Award 2023. Strokovna žirija je izmed več kot 1.300 kandidatov iz 40 držav izbrala 100 nominirancev v 12 kategorijah.

Kategorija stavbne komponente

Za mednarodno prestižno nagrado Green Product Award 2023 je bila toplotna črpalka s strani strokovne komisije izbrana v kategoriji stavbne komponente. »Toplotna črpalka Adapt je dober primer kakovosti in strasti, s katerima naši nominiranci prispevajo k bolj trajnostni prihodnosti,« je o toplotni črpalki dejal Nils Bader, direktor nagrade Green Product Award.

Podrobnosti o nominaciji in tem izjemnem dosežku, pa si lahko preberete v aktualni številki Celjana, ki vas še vedno čaka na prodajnih mestih.