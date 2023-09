Nogometaši konjiške Dravinje so dobili novega trenerja

Novi trener nogometašev konjiške Dravinje je Almir Sulejmanović. 45-letni nekdanji nogometaš, ki ima izkušnje tudi iz tujine, je v preteklosti med drugim že opravljal vlogo pomočnika in glavnega trenerja velenjskega Rudarja in Tabora iz Sežane, nazadnje pa je skrbel za mladinsko ekipo Mure. Novemu trenerju Konjičanov bosta do konca jesenskega dela sezone pomagala Črt Rožmarič in tudi športni direktor Nik Lorbek, trener vratar ostaja Janez Kejžar, za kondicijsko pripravo ekipe pa bo še naprej skrbel Matevž Klevže.

Dravinja po odigranih petih krogih zaseda 13. mesto v 16-članski 2. slovenski ligi. Sulejmanović si je konjiško ekipo v živo ogledal že na gostovanju v Novi Gorici, prvič pa jo bo vodil to soboto na domači tekmi proti Fužinarju. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak

