Nogometaši Dravinje nadgradili lansko sezono v 2. slovenski ligi

Končano je tekmovanje v 2. slovenski nogometni ligi. Prvaki za sezono 2024/2025 in novi prvoligaši so igralci Aluminija iz Kidričevega.

Zadnji tekmovalni krog je na konjiški Dobravi v soboto postregel s sosedskim obračunom, v katerem so bili nogometaši domače Dravinje z 2:1 boljši od ekipe Kety Emmi & Impol Bistrica. Konjičani so tako na 30 odigranih ligaških tekmah dosegli 13 zmag, 6-krat so igrali neodločeno, 11 tekem so izgubili. Z gol razliko 37:36 so imeli osmi najboljši napad in sedmo najboljšo obrambo. Za konjiško zasedbo je bil predvsem drugi del sezone precej bolj miren kot lani, saj so si obstanek v ligi tokrat zagovorili že razmeroma zgodaj. V 16-članski ligi so končali na sedmem mestu, lani so bili enajsti. Kaj je po zadnji tekmi povedal trener Dravinje Almir Sulejmanović, lahko jutri (v četrtek) preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)