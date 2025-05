Nogometaši Celja zmagovalci slovenskega pokala, drugič v zgodovini

Nogometaši Celja so zmagovalci Pokala Pivovarne Union za sezono 2024/2025. V finalu v ljubljanskih Stožicah so povsem nadigrali Koper. Vprašanje o zmagovalcu so pravzaprav rešili že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 3:0 (zadeli so Svit Sešlar v 26. minuti, Aljoša Matko v 30. minuti in Nikita Iosifov v 41. minuti). Končni izid tekme je bil 4:0 – zmago je s svojim drugim zadetkom potrdil Matko v 81. minuti.

Za Celjane je to druga pokalna lovorika, prvo so osvojili pred dvajsetimi leti, torej v sezoni 2004/2005. Je pa bil to za celjski klub že enajsti finale v pokalnem tekmovanju. Koprčani so se letos v finale uvrstili šestič, štirikrat so pokal tudi dvignili, nazadnje leta 2022.

Skupaj so v vitrinah Nogometnega kluba Celje zdaj štiri zelo cenjene lovorike. Poleg dveh omenjenih v pokalu, so Grofje dvakrat slavili tudi v 1. slovenski ligi – državni prvaki so postali v sezonah 2019/2020 in 2023/2024. (Jure Mernik)

Foto: NK Celje