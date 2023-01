Nogometaši Celja začenjajo priprave z novo okrepitvijo

Zimskega premora je za nogometaše Celja konec. Jutri jih namreč po uvodnem sestanku čaka že prvi trening v pripravah na spomladanski del prvenstva. Glavnino priprav bodo Grofje opravili v Laškem, 22. januarja sledi odhod v hrvaško Istro, kjer bodo do 3. februarja. Nadaljevanje Prve lige Telemach je predvideno za 11. februar.

V celjskem klubu pa so predstavili novo okrepitev. To je Luka Bobičanec – 29-letni hrvaški nogometaš, ki je nazadnje igral pri murskosoboški Muri. Bobičanec je z zadetkom na odločilni tekmi zadnjega kroga v sezoni 2020/2021 Muri pomagal do naslova državnega prvaka, s klubom iz Murske Sobote pa se je sezono poprej veselil še pokalnega naslova.

Foto: NK Celje

