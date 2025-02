Nogometaši Celja so se uvrstili v osmino finala konferenčne lige

Nogometašem Celja gre v Evropi bolje kot doma. Če so v domačem prvenstvu trenutno šele na petem mestu, so se med 16 najboljših uvrstili v konferenčni ligi. Grofje so na povratno tekmo šestnajstine finala na Ciper odšli z domačim remijem 2:2, v Nikoziji pa so tamkajšnji Apoel premagali z 0:2. Zadetka sta dosegla Armandas Kučys in Tamar Svetlin.

Celje bo tekmeca za osmino finala dobilo v petek, možna tekmeca pa sta Djurgarden ali Lugano. Prve tekme bodo 6. marca, povratne pa en teden kasneje.

Foto: NK Celje