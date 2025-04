Nogometaši Celja preko Maribora v pokalni polfinale

Oddane so tri od štirih vstopnic za polfinale nogometnega Pokala Pivovarne Union. Eno so si priigrali nogometaši Celja – aktualni slovenski prvaki, ki so se edine pokalne lovorike doslej veselili pred dvajsetimi leti, so na štajerskem obračunu v Ljudskem vrtu Maribor premagali z 0:1. Tekmo je s strelom z dobrih desetih metrov v 83. minuti odločil Logan Delaurier-Chaubet.

Na poti do enajste uvrstitve v finale pokalnega tekmovanja bodo morali Celjani premagati še ene nasprotnike. V polfinalu sta tudi že Koper in ljubljanski Bravo, jutri bodo zadnji četrtfinale odigrali igralci Olimpije in Beltincev.

Foto: NK Celje