Nogometaši Celja preko Lugana v četrtfinale konferenčne lige

Nogometaši Celja še naprej pišejo zelo uspešno evropsko zgodbo. V konferenčni ligi so se uvrstili že v četrtfinale, torej med osem najboljših. Grofje so na povratno tekmo osmine finala v Švico odšli s prednostjo 1:0, v Thunu pa so Lugano premagali po streljanju enajstmetrovk. Redni del tekme v Švici se je končal s 4:3, po podaljšku pa je bilo 5:4 za Švicarje. V prvih 90 minutah gostovanja so za Celje zadeli Svit Sešlar, Tamar Svetlin in Armandas Kučys, v podaljšku pa Juanjo Nieto. Za končno zmago 6:7 so bili pri strelih z bele točke zanesljivi še Edmilson, Sešlar in Žan Karničnik.

Naslednji tekmec Celjanov bo Fiorentina, ki je trenutno na osmem mestu italijanskega prvenstva. Prva tekma četrtfinala bo 10. aprila v Celju, povratna pa teden dni kasneje v Firencah. (Jure Mernik)

Foto: NK Celje