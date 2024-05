Nogometaši Celja pobrali še posamične nagrade

Z remijem v Domžalah proti Kalcerju iz Radomelj so sezono končali Nogometaši Celja. Tekma se je končala z 1:1, za zadnji celjski zadetek v sezoni pa je v sodnikovem podaljšku poskrbel Aljoša Matko, ki je s tem postal tudi kralj strelcev v Prvi ligi Telemach. Skupaj je v minuli sezoni dosegel 18 zadetkov. Še dve prestižni priznanji sta šli v roke igralcev Celja – po izboru Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) je najboljši nogometaš sezone 2023/2024 reprezentant Žan Karničnik, najboljši mladi nogometaš sezone pa Egor Prutsev. SPINS je objavil tudi najboljšo enajsterico sezone, v kateri je poleg Karničnika in Matka še David Zec.

V zadnjem 36. krogu so si končno drugo mesto priigrali Mariborčani, ki so po remiju 1:1 iz Kopra odnesli točko. Rogaška je v Murski Soboti Muro ugnala z 1:2. V drugo ligo pa se seli Aluminij iz Kidričevega, ki je po porazu doma proti Domžalam z 1:3 končal na zadnjem desetem mestu. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak