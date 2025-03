Nogometaši Celja po domači zmagi v Švico z zadetkom prednosti

Nogometaši Celja nadaljujejo z uspešnimi nastopi v Evropi. Na prvi tekmi osmine finala konferenčne lige so premagali Lugano – tekma na stadionu Z’dežele, kjer se je zbralo nekaj več kot 5.700 gledalcev, se je končala z 1:0. Edini zadetek je v 23. minuti dosegel Tamar Svetlin. Povratna tekma v Švici, ki bo dala potnika v četrtfinale, bo naslednji četrtek.

Lugano je sicer papirnati favorit. Redni del konferenčne lige je končal na šestem mestu in se neposredno uvrstil v osmino finala. Na drugi strani so morali Celjani v dodatne kvalifikacije oz. šestnajstino finala. Švicarska ekipa je po oceni Transfermarkta vredna 57,93 milijona evrov, torej je več kot štirikrat vrednejša od celjske (13,63 milijona evrov). (Jure Mernik)

Foto: NK Celje