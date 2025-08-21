Nogometaši Celja na Češko z zadetkom prednosti

Nogometaši Celja so le še 90 minut oddaljeni od nove evropske jeseni. Na povratno tekmo zadnjega 4. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo na Češko bodo odšli z zadetkom prednosti. Na domačem obračunu so nadigrali Banik Ostravo, edini zadetek pa je dosegel Matej Poplatnik. Pred več kot 5.300 gledalci na stadionu Z’dežele so si Grofje pripravili še kar nekaj zrelih priložnosti, ki pa so ostale neizkoriščene. Za novo zmago pa so plačali tudi visok davek – poškodoval se je Mark Zabukovnik, ki so ga že sredi prvega polčasa na nosilih odnesli z igrišča.

Foto: NK Celje