Nogometaši Celja drugič v klubski zgodovini državni prvaki!

Nogometaši Celja so drugič v klubski zgodovini postali državni prvaki. Najbolj cenjeno domačo lovoriko so si dokončno priigrali z današnjo zmago na tekmi z neposrednimi tekmeci za naslov – lanske prvake, ljubljansko Olimpijo so premagali z 1:0. Za Celjane, ki bi jim zadoščal že remi, je odločilni zadetek dosegel Egor Prutsev.

Na derbiju se je tokrat zbralo več kot 7.300 gledalcev, kar je za tekme Prve lige Telemach rekord na celjskem stadionu Z’dežele. Do konca ligaškega tekmovanja so še trije krogi, Celje pa ima dvanajst točk več od Olimpije. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak

