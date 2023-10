Nogometaše Maribora bo znova vodil Ante Šimundža. Kot smo že poročali je dosedanjega trenerja Damirja Krznarja odnesel zadnji poraz ekipe v domačem prvenstvu proti Aluminiju.

Šimundža je že bil trener Mariborčanov, in sicer med letoma 2013 in 2015. Kot igralec pa je bil v tem klubu dejaven med letoma 1991 in 2001, ko je zbral skoraj 300 nastopov. Kot trener je po Mariboru v Sloveniji štiri sezone vodil Muro, nazadnje pa je bil do marca letos trener v Ludogorca bolgarskem Razgradu. Z vodstvom Maribora se je dogovoril za sodelovanje do konca sezone 2025/2026.

Foto: arhiv Danilo Vezjak

