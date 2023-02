Nocoj razglasitev športnikov leta 2022 Občine Slovenska Bistrica

Nocoj bo v Viteški dvorani bistriškega gradu športno – zabavna prireditev Športnik leta Občine Slovenska Bistrica 2022.

Kdo sta športnika leta?

»Glede na delo in uspehe v minulem letu sta najvišji priznanji, naslova Športnik leta in Športnica leta osvojila Vito Dragič iz Judo Kluba Impol in Lucija Tarkuš iz Alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica. Oba sta to priznanje dobila že lani, Dragič skupno že petič. In verjamem, da bosta uspehe nizala tudi v prihodnje,« pravi Bojan Fajs, predsednik Športne zveze občine Sl. Bistrica, ki ta izbor prireja.

V ožjem izboru za ta naslov je bilo še več odličnih športnikov z Bistriškega, in sicer: atlet Nino Celec, nogometaš Jaka Dabanovič, Lana Malek iz golf kluba, atletinja Gala Trajkovič ter Špela Kunčič iz kegljaškega kluba.

Skupno več kot 50 priznanj

Skupno bodo na nocojšnji prireditvi podelili več kot 50 priznanj. Približno polovico perspektivnim športnikom in ekipam ter športnim delavcem. Preostala pa še uspešnim kolektivom (to so Judo klub Impol, Atletsko društvo Slovenska Bistrica, Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica ter NK Kety Emmi & Impol Bistrica) ter posebna priznanja za športne dosežke in jubileje.

Slednja prejmejo: Franc Pinter, paraolimpijec, Ivan Trajkovič, najboljši slovenski taekwondist, Klemen Prepelič, reprezentant v košarki, Žan Jevšenak, član FC Benfica, Kaja Korošec, reprezentantka Slovenije v nogometu, reprezentanti v odbojki Tonček Štern, Žiga Štern, Alen Šket in Matic Videčnik, moto športnica 2022 v Sloveniji Tjaša Fifer, Karl Vidmar za dolgoletno delo v Strelskem društvu Impol in pa Vito Martinčič za uspešno delo v nogometnem klubu.

Zbrane bodo nagovorili župan, predstavniki Olimpijskega komiteja ter sponzorjev in pa predsednik Športne zveze. V kulturem programu pa bodo sodelovali glasbeniki iz Glasbene šole Slovenska Bistrica. (Bojana Petelinšek)