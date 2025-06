Nočni ogled muzeja bo na poletno muzejsko noč mogoč tudi v Žalcu

Na prvi poletni večer, v soboto, 21. junija, bodo muzejsko poletno noč obeležili tudi v Žalcu, in se tako pridružili vseslovenskemu kulturnemu projektu, ki muzeje in galerije odpira širši javnosti v nočnem času.

Tam si bo med 18. uro in polnočjo mogoče brezplačno ogledati vse muzejske zbirke Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, ob 19. uri pripravljajo brezplačno javno vodenje, med 18. in 20. uro pa bodo potekale še otroške ustvarjalne delavnice.

Po ogledu muzeja bo mogoče ob Fontani piv Zeleno zlato, ob 21. uri prisluhniti še koncertu slovenske glasbe Poletna noč, pevke Natalie. (MH)