Noč čarovnic v Celju

Noč čarovnic bo v Celju polna dogajanja.

Piše: Maja Horvat

Noč čarovnic ali Halloween, ki mimogrede sploh ni ameriška domislica, ampak izhaja iz starokeltskih izročil, je zadnja leta vse bolj priljubljen ‘praznik’ tudi pri nas. Letos se bo 30. in 31. oktobra v Celju ogromno dogajalo, na svoj račun pa bodo prišli tako otroci kot odrasli.

Otrokom ne bo dolgčas

Kljub temu da je nekaj ‘čarovniških’ dogodkov že za nami, noč čarovnic oz. 30. in 31. oktober za otroke zagotovo ne bosta dolgočasna.

V Tehnoparku vse do 3. novembra poteka Teden strašne znanosti, v sklopu katerega se dogaja marsikaj zanimivega, aktivnosti pa ne bodo zanimive le za otroke, temveč tudi za njihove starše ali druge odrasle obiskovalce. Med drugim se obetajo Sprehod skozi sobo strahov, Strašno rajanje, Čarovniška akademija in številne kreativne delavnice.

V Celjskem mladinskem centru pripravljajo že tradicionalni ‘čarovniški’ dogodek: Hokus Pokus x MCC. Od 10. do 13. ure se bodo tako otroci lahko pridružili vznemirljivim čarovniškim vragolijam in zanimivim delavnicam. Čaka jih čarovniško lepotičenje, predstava za čarovnike in čarovnice, okušanje okusnih vafljev in čarovniška animacija.

30. oktobra pa bo zanimivo tudi v Citycentru Celje. Vabijo nas namreč med ogledala. Tokrat bo tako interaktivna razstava v trgovskem centru nekoliko drugačna, malce bolj srhljiva – z ogledali, na njej pa se boste lahko tudi fotografirali in ustvarili svoj srhljiv spominček.

Noč čarovnic na Celjskem gradu

Celjski grad bo na Noč čarovnic (31. 10.) še posebej zanimiv. Od 12. do 18. ure bo potekal Čarovniški dan za otroke in njihove starše, v sklopu katerega se bodo lahko zabavali s čarovnico Kirado, se prepustili branju dlani in si poslikali obraz. Ob 16. in 17. uri jih čakajo še posebna vodenja po gradu: Viteški podvigi in Veronikine čarovniške muhe. Zvečer pa se bo Celjski grad spremenil v prav skrivnosten strašljivi kraj. Od 19. do 22. ure se obetajo namreč prav posebna čarovniška vodenja skozi mračne kotičke gradu.

Vodnik bo skupine popeljal skozi srhljive zgodbe in legende, ki so že stoletja del zgodovine gradu. Ali, kot pravijo organizatorji: »Preživite večer v objemu grajskih sten, kjer bodo vaše srce lovili duhovi, čarovnice in preklete duše.« Obeta pa se tudi kar nekaj koncertov in partyev. O tem preberite več v aktualnem Celjanu.