NK Zreče: želijo več mladih, s člani pa v višji rang tekmovanja

V sklepnem delu priprav pred novo sezono so nogometaši Zreč, ki bodo z nastopi v Medobčinski članski ligi – MNZ Celje, začeli to soboto, 2. septembra. Vodenje kluba je spomladi prevzel novi predsednik Andraž Boček, ki v prvi vrsti želi nogomet približati čim več mladim: “Vsekakor je naš prvi cilj, da bomo k sebi privabili še več mladih igralcev in igralk, da bomo imeli vse selekcije številčno zapolnjene. Ko bomo dosegli ta nivo, pa je potem delo lažje, saj poznate rek: ‘kvantiteta dela kvaliteto’. Na ta način pa se potem lažje ‘izobrazi’ mlade igralce in igralke, da se bodo kasneje pridružili članskemu moštvu, se kalili in igrali pri nas ali pa tudi odšli kam drugam na višji nivo.”

V Zrečah tudi ne skrivajo želje po napredovanju njihove članske ekipe v višji rang tekmovanja. Več o tem in še čem pa v daljšem pogovoru s predsednikom kluba, ki je že objavljen v lokalnem časopisu NOVICE – na prodajnih policah samo še danes in jutri. (Jure Mernik)

Oglas