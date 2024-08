NK Celje zapuščajo štirje igralci, tudi kapetan Denis Popović

Po vrnitvi v Celje trenerja Alberta Riere se v tamkajšnjem nogometnem klubu dogajajo tudi prve spremembe v igralskem kadru. Od igranja v celjskem dresu se bo tako poslovil tudi kapetan Denis Popović. Celjan se je domov vrnil deset let po tem, ko je odšel in lani s klubom osvojil naslov državnega prvaka. Od priljubljenega ‘Popeta’ se bodo slavnostno poslovil na domači tekmi z Mariborom. Celjski klub zapuščata tudi Matic Vrbanec in Gregor Bajde, že prej so se za sporazumno prekinitev pogodbe dogovorili s Karlom Špeljakom. So pa Celjani pred dnevi v svoje vrste pripeljali dve okrepitvi – to sta španski bočni branilec Juanjo Nieto in ruski krilni napadalec Nikita Iosifov.