NK Celje: začeli s pripravami in pripeljali še dva igralca

Po nekaj več kot tritedenskem premoru – natanko 23 dni je minilo od zmage proti Kopru, so se nogometaši Celja znova zbrali. Pod vodstvom trenerja Damirja Krznarja je na Skalni kleti ob nekaterih manjkajočih (zdravniška testiranja) treniralo 23 igralcev. Po krajšem treningu pa so se grofje odpravili na skupno kosilo in nato v Umag, kjer bodo oddelali prvi del zimskih priprav. Prva preizkušnja te zime bo na sporedu v soboto, ko se bodo Celjani v Rovinju pomerili z zagrebškim Dinamom.

Iz celjskega kluba so danes tudi sporočili, da so člansko ekipo okrepili z dvema novima igralcema. Za sodelovanje so se dogovoril z Rolandom Aaronsom. 28-letni krilni napadalec je s klubom sklenil pogodbo do konca sezone 2024/2025 z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. V Kingstonu, prestolnici Jamajke, rojeni nogometaš je v Celje prišel kot prost igralec, sicer pa je nazadnje branil barve škotskega Motherwella. Kot posojen nogometaš s strani srbskega Čukaričkega pa bo v drugi polovici sezone v knežjem mestu igral nigerijski napadalec Sunday Adetunji. NK Celje si je ob posoji zagotovil tudi možnost odkupa.

Foto: NK Celje

