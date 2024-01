NK Celje dobil ‘bitko’ za Žana Karničnika

Žan Karničnik bo še naprej nosil dres Nogometnega kluba Celje. Informacijo so že potrdili tudi v celjskem klubu. Celjani, pri katerih je bil slovenski reprezentant doslej posojen s strani Ludogorca, so izkoristili možnost odkupa igralca in z njim podpisali pogodbo do konca sezone 2025/2026. Vodilno moštvo v Prvi ligi Telemach je tako dobilo ‘bitko’ z ostalimi klubi, ki so se zanimali za usluge Karničnika. Različni mediji so v zadnjem obdobju omenjali možnost, da bo bočni branilec okrepil Maribor, a so mu v Celju očitno ponudili boljši projekt.

Karničnik, ki je v letu 2023 za klub iz knežjega mesta nastopil na 42 tekmah, skupno pa zbral 3.592 minut, je v celjskem dresu v letošnji sezoni dosegel dva zadetka in prispeval šest asistenc. Je tudi nepogrešljiv član začetne enajsterice članske izbrane vrste Slovenije, za katero je v kvalifikacijah za EURO zaigral na vseh desetih obračunih. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak

