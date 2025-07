Nika Zorjan se z novo pripravlja na Križanke

Nika Zorjan kipi od veselja in navdušenja, saj je zaplula v novo obdobje svojega glasbenega ustvarjanja. Z navdušenjem je več o tem povedala tudi Iztoku v Dobrem jutru na Radiu Rogla, kjer sta obdelala njeno povsem novo pesem ‘Lažnive oči’. Pesem, za katero je Nika sama napisala besedilo, obravnava ljubezensko temo in žal tudi prevaro. Slednje so vse bolj pogoste, Nika pa je z lepim besedilom spravila v dobro voljo sebe in vse ostale, ki so že kdaj imeli zlomljeno srce. Videospot za pesem ‘Lažnive oči’ so posneli v Železniškem muzeju v Ljubljani, ker se jim je zdela zapuščena stavba odlično prizorišče za spot, v katerem Nika igra ob plesalcu Mateju Hernavsu. Poleg nove pesmi je Nika Zorjan na Radiu Rogla napovedala svoj največji koncert v glasbeni karieri, ki bo 4. oktobra v Križankah. Nika pravi, da ima do koncerta strahospoštovanje, a obljublja, da bo nekaj posebnega, nekaj nevsakdanjega in predvsem vrhunskega zanjo in njene oboževalce. Mi že komaj čakamo, da nas še pred tem obišče septembra, ko bo razkrila svojo novo pesem in izdala več informacij o prihajajočem albumu.