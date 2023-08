Neverjetni Štajerc Tim Marovt: rekli so mu, da ne bo hodil, ta teden je osvojil Triglav!

Tim Marovt je zares NEVERJETNI ŠTAJERC z navdihujočo zgodbo. Pred leti, po hudi poškodbi hrbtenice, so mu zdravniki rekli da ne bo več hodil, danes pa se udeležuje maratonov. Ta teden je Konjičan osvojil Triglav!

Bil je profesionalni športnik. Poškodba hrbtenjače ga je med surfanjem priklenila na invalidski voziček in rekli so mu, da nikoli več ne bo vstal z vozička. A je v ponedeljek pripešačil na Triglav. Svojo zgodbo je to jutro delil s poslušalci Radia Rogla.

S Kredarice do vrha le dobri dve uri!

Povedal je, da so na pot krenili skupaj s člani njegove družine in prijatelji, med njimi je bil tudi Filip Flisar, ki je bil zadolžen, da je Timu med plezanjem nosil palice. Prvi dan so prehodili pot do Kredarice, kjer so prespali, naslednje jutro pa je Tim že navsezgodaj ‘napadel steno’. Do vrha je hodil dve uri in pol. Tim pravi, da v ekipi ni bil on najbolj utrujen … “Nisem bil zelo utrujen, kar me je presenetilo. Zelo dobro se počutim, čeprav v zadnjih dneh nisem prav veliko spal,” je povedal v pogovoru s Petrom Klimo in Iztokom Krajncem.

Posebnih priprav za vzpon na Triglav ni imel, saj je Tim fizično izjemno dobro pripravljen, redno namreč trenira, udeležuje se maratonov in smučarskih odprav, tudi na zelo visokih gorah, kot je Mattehorn.

“Moč uma!”

Tim se bo čez slab mesec dni udeležil 10-kilometrskega teka v sklopu londonskega maratona in pravi, da nenehno pogleduje k novim izzivom. Poudarja, da v najtežjih trenutkih dobi navdih za nove podvige, neverjetne izzive.

“Ko mi je težko, se spomnim svojega motivacijskega slogana ‘the power of mind’ (moč uma, op.a.), ki me nenehno motivira. Če se odločimo, da hočemo, naredimo vse za to, nam bo zagotovo uspelo. Ta misel me nenehno spremlja. Kadar nimam volje za trening, se spomnim, kako je bilo leta 2014, ko sem se moral z vozičkom do svoje sobe…”

Tim je vzornik mnogim. Poslušalcem je ob koncu pogovora položil na srce, da je vse mogoče. “Sledite svojim sanjam, sanjajte visoko, saj je vse mogoče!”

Pogovor s Timom lahko vidite in slišite na Facebook strani Radia Rogla (KLIKNI TU).

(NK)

