Neverjetna Štajerka: Katja Temnik iz Žič

Nekdanja kapetanka košarkarske reprezentance Slovenije je po prevzemu domače zeliščarske kmetije postala inovativna kmetica leta 2019. Zjutraj so z Neverjetno Štajerko klepetali na Radiu Rogla.

Pred osmimi leti je Katja Temnik končala športno kariero v tujini in v domačih Žičah začela pridelovati zelišča na biodinamičen način. Skupaj z mamo Majdo, ki se z zeliščarstvom ukvarja ljubiteljsko, sta ustvarili zeliščni vrt Majnika.

Zelišča in biodinamika

Zasnovo zeliščnega vrta, kjer zelišča gojijo po načelih biodinamike, je uredila mama. Ko je začela z biodinamiko, sta jo Katja in njen brat Primož kar nekoliko začudeno gledala, dokler nista spoznala, za kaj pravzaprav gre.

Po prevzemu zeliščarske kmetije pred tremi leti je lani postala inovativna kmetica leta. Med nominiranci za inovativno kmetico leta je bila edina ženska. V pogovoru za Radio Rogla je povedala, da je to rezultat trdega dela in truda. POSLUŠAJ TU.

Kmetije niso tovarne

Katja Temnik iz Žič si z zeliščnimi vrtovi Majnika prizadeva osmisliti ročno delo, poudarja, da kmetije niso tovarne, kar pa ne pomeni, da pri delu ne uporabljajo nobene tehnologije.

Razvijati skušajo kakovostne izdelke, ki ljudem dajejo neko oporo.

Na njihovih policah najdemo zeliščne soli, čaje, kalčke … Zeliščne soli prodajo kar 2 toni letno. Postala je pravi prodajni hit in tudi top spominek Alpske regije na seznamu Turistične zveze. Pred časom so kupili še kmetijo v Poljčanah, kjer gojijo lešnike. POSLUŠAJ TU.

Prenašajo znanje

Temnikovi svoje znanje prenašajo na mlajše rodove v obliki delavnic, pa tudi z okušanjem izdelkov, ki jih odkupujejo vrtci in šole. Šolarji se pri njih učijo o astronomiji, saj smo vsi povezani z vesoljem, tudi rastline in mi sami, pravi Katja. POSLUŠAJ TU.

Politologinja, prevajalka, govori 6 jezikov

Katja je sicer tudi diplomirana prevajalka in magistrica politologije. Po končani športni karireri pa je ni zamikala karirera na mednarodnem političnem parketu. Medije spremlja, a ne gleda televizije. Govori 6 jezikov. Kako dobro prevaja, pa sta v jutranjem programu Radia Rogla preverila tudi Peter Klima in Iztok Krajnc. POSLUŠAJ TU. In POGLEJ TU.