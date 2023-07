Neurje zajelo skoraj celotno regijo

Neurje z močnim vetrom je tudi včeraj zajelo območje naše regije, navkljub nastali gmotni škodi pa smo se tudi tokrat izognili najhujšim posledicam.

V Celju je veter razkril več streh na stanovanjskih in gospodarskih objektih, padla drevesa so poškodovala komunalno in prometno infrastrukturo. Veter je porušil tudi nekaj električnih drogov, zato je bila zvečer na Celjskem motena oskrba z električno energijo.

Podobne razmere z odkritimi strehami ter podrtimi drevesi in električnimi drogovi, vendar v nekoliko manjšem obsegu, so sinoči zabeležili tudi v Slovenskih Konjicah, Oplotnici, Vojniku, Vitanju, Rogaški Slatini, Slovenski Bistrici in Šentjurju.

Več prijav dogodkov so imeli tudi v Zrečah, Podčetrtku, Šmarju pri Jelšah in Zrečah.

V vseh naštetih občinah bodo danes popisovali škodo.

Policija je že pred dnevi objavila tudi opozorilo pohodnikom in obiskovalcem gora, naj ne zahajajo na visoko ležeča območja, zlasti kadar so napovedane vremenske nevšečnosti.

PŠ