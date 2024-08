NEURJA Znova klestila toča, s Skomarja poročajo o uničenem pridelku

Neurje, ki je včeraj zajelo Slovenijo, je povzročalo težave, ponekod je klestila toča.

Toča je zajela del Pohorja, med drugim je klestila tudi na območju občine Zreče, predvsem na ombočju Skomarja, kjer je ravno včeraj potekal praznik ‘lepa nedelja’. Iz vasi Skomarje poročajo, da je toča, velika tudi kot žogica za namizni tenis, uničila pridelek.

1 od 4

(Foto: neurje.si/ Aleš Krautberger, Primož Kotnik)

Zaradi neviht z močnim vetrom, ki so v nedeljo popoldne zajele velik del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 77 dogodkov. Na območju občin Krško, Sevnica, Celje, Podčetrtek, Radeče, Šmarje pri Jelšah, Duplek, Hoče-Slivnica, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Grad, Moravske Toplice, Murska Sobota, Šmarješke Toplice, Pivka, Postojna, Podlehnik in Slovenj Gradec je veter podiral drevesa, električne drogove in odkrival objekte, udari strel so zanetili več požarov. Gasilci iz treh poklicnih in 30 prostovoljnih enot so do poznih večernih ur prekrivali odkrite strehe objektov, odstranjevali podrta drevesa, prečrpavali meteorne vode, so danes sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Danes še močnejši nalivi

Danes bodo predvsem na jugovzhodu Slovenije dolgotrajni in močni nalivi, Agencija RS za okolje (Arso) je zato za južni del države izdala oranžno, za severni del pa rumeno opozorilo. Na Primorskem so razglasili veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Ozračje pa se bo po daljšem vročinskem valu končno nekoliko osvežilo.