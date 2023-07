Neurja na Štajerskem kriva za zaprte ceste

Neurja na Štajerskem so se razbesnela v sredo zvečer in do četrtkovega jutra povzročila kar nekaj nevšečnosti. Med drugim je bilo zaradi podrtega drevja zaprtih kar nekaj cest. Spodaj preverite, katere ceste so bile zaprte.

Aktualizirano ob [08:20].

Popolne in delne zapore cest zaradi neurja:

– Dravograd-Bukovje-Trobnje.

– Slovenj Gradec-Pungart.

– Kotlje – Slovenj Gradec.

– Podvoz ulica Gorkega Maribor, popolna zapora zaradi podrtega drevja.

– Podrto drevo na cesti Brezova-Loče. Cesta neprevozna.

– Kraj Brezova – podrt silos, delno oviran promet.

– Ravnina pred krajem Zadobrova, steber z električno napeljavo visi na cesto.

– Dravograd-Slovenj Gradec, pri Slovenj Gradcu.

– Dravograd-Maribor, pri Zgornjem Kozjem Vrhu.