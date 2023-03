Neuman Wallet: tudi Konjičani in Zrečani računali na bajne zaslužke in ostali brez denarja

Neumann Wallet, Cyberdog in drugi. V zadnjih mesecih je veliko ljudi vložilo svoj denar v tovrstne platforme, računajoč na zaslužke v svetu kriptovalut. Mnogi so zdaj ostali brez denarja.

Tudi na Konjiškem in Zreškem so nekateri zadnje tedne in mesece svoj denar vlagali v spletne platforme, kot sta Neumann Wallet in Cyberdog. Ekipa naše medijske hiše je govorila z nekaj vlagatelji, ki so pred dnevi čez noč ostali brez vsega vloženega denarja.

Uradnih podatkov ni

Kaj točno se je zgodilo, uradni viri ne poročajo. Na policiji smo namreč preverjali, ali glede vlaganja v omenjene platforme poteka kakšen postopek, ali obstajajo ocene, koliko ljudi na našem območju je bilo ogoljufanih in za kakšne zneske je šlo in druge podrobnosti, a nam na vprašanja niso odgovorili, saj pravijo, da glede te zadeve niso prejeli nobene prijave. Morebitne oškodovance pa pozivajo, da zadevo prijavijo policiji.

Naložbena prevara

Kot vse kaže, je pri platformah Neuman Wallet in Cyberdog šlo za obliko spletne naložbene prevare, ki zelo spominja na t.i. ‘Ponzijevo shemo’. Ponzijeva shema (ali piramida) je vrsta poslovne goljufije, ki vlagatelje privablja z obljubami o zaslužku in do propada vzdržuje zunanjo podobo tako, da začetnim vlagateljem izplačuje obljubljen zaslužek iz vplačil novih vlagateljev.

Delovanje omenjenih platform je za lokalni časopis NOVICE osvetlilo nekaj vlagateljev, ki je pred dnevi čez noč ostalo brez vsega vloženega denarja. Prispevek lahko preberete v novi številki časopisa.

(NK)

