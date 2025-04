NEPREMIČNINSKI TRG V CELJU: To so celjske milijonske vile

Cene nepremičnin že deseto leto zapored naraščajo. Tudi v Celju in okolici so naprodaj vile v vrednosti milijon evrov ali celo več.

Trg nepremičnin je izjemno pereča tema že nekaj let. Na eni strani stanovanjskih nepremičnin primanjkuje – nekateri lastniki jih namreč raje oddajo turistom, tujim poslovnežem ali delavcem, torej gre za kratkoročni najem, s čimer si lahko lastniki privoščijo višjo najemnino. Na drugi strani pa cene najemnin in prodaje naraščajo že deseto leto zapored. Rezultat obojega je, da mladi in družine težje pridejo do prve nepremičnine, tako najemniške kot lastniške.

Nepremičnine dražje za 8,5 odstotka

Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so se lani zvišale deseto leto zapored, tokrat za 8,5 odstotka, ugotavlja Statistični urad RS. V zadnjem lanskem četrtletju je bilo treba za rabljene stanovanjske nepremičnine v povprečju odšteti 2,2 odstotka več kot v četrtletju pred tem. Cene rabljenih družinskih hiš so zrasle za 2,6 odstotka, cene rabljenih stanovanj pa za 2 odstotka. Nova stanovanja so se podražila za 8,8 odstotka, nove družinske hiše pa za 4,4 odstotka.

Celjski hollywood v Šmartnem v Rožni dolini

Prebivalci s povprečnimi prihodki težko dojemamo razmere na trgu, a seveda so tukaj tudi tisti, ki imajo več pod palcem in si lahko privoščijo nakup vile. Tokrat smo ‘pasli oči’ na večini za nas nedosegljivih nepremičninah. Presenečeni smo bili nad ponudbo hollywoodskega blišča. Trenutno najvišjo ceno med razpoložljivimi nepremičninami dosega gostinsko-turistično posestvo v Šmartnem v Rožni dolini. Posestvo na 7.000 m2 s hišo v izmeri več kot 530 m2 je vredno skoraj dva milijona evrov.

V tem delu Celja najdemo tudi samostojno hišo s skoraj 430 m2 na posestvu v velikosti 2.000 m2, ki dosega ceno dobrih 1.300.000 evrov. Vila je bila zgrajena leta 2019, po šestih letih pa potrebuje novega lastnika, ki bo užival v štirih sobah v pritličju, ki ponuja še dve kopalnici, v prostornem prvem nadstropju s kuhinjo, z dnevnim prostorom, s kabinetom, sobo za goste, kopalnico in z zimskim vrtom, na mansardi pa še z dodatnimi štirimi spalnicami, pralnico, garderobno sobo in veliko kopalnico. Več o prestižnih hišah in stanovanjih na Celjskem pa si preberite v aktualni številki časopisa Celjan. Mi pa z vami delimo nekaj fotografij prestižnih lepotic in lepotcev.