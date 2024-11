Nepremičninski trg na območju Slovenske Bistrice in okolice ostaja aktiven

Tržne cene nepremičnin so v zadnjih letih močno narasle, kar velja tudi za območje Slovenske Bistrice in sosednjih občin. Cene stanovanj so se povišale celo do 70 %, dražje so tudi hiše in zemljišča.

Kateri kraji na širšem Bistriškem so najbolj priljubljeni? Koliko smo pripravljeni odšteti za stanovanje ali hišo? In kaj se dogaja na lokalnem nepremičninskem trgu na območju občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica smo vprašali Petro Vrečko iz agencije Agenti nepremičnine v Sl. Bistrici.

Kako bi opisali trenutne trende?

Nepremičninski trg je v tem obdobju še vedno zelo aktiven. Povpraševanje po nepremičninah presega ponudbo. To velja tako za Slovensko Bistrico in okolico kot za ostale bližnje občine, kjer so cene nižje in zaradi urejene infrastrukture tudi vedno bolj zaželene za bivanje. Kraji z urejenimi šolami, osnovno zdravniško in poštno oskrbo (Laporje, Poljčane, Zgornja in Spodnja Polskava, Pragersko, Poljčane …) so zelo primerni za bivanje družin ter vse, ki iščejo dom z več miru ali za bivanje v naravnem okolju.

Cene nepremičnin v Sl. Bistrici še vedno dosegajo do 30 % višje cene v primerjavi z ostalimi tukajšnjimi občinami.

Kakšno je ta čas povpraševanje po nepremičninah pri nas? Kakšne so cene?

V zadnjem letu je visoko povpraševanje po stanovanjih za naložbo, največ po manjših stanovanjih do 100.000 evrov, ki jih na območju Sl. Bistrice primanjkuje. Prav tako stanovanjskih hiš do 150.000 evrov, ki se nahajajo ob robu mesta in v urejenih naseljih. Povečala se je prodaja nekaj dvostanovanjskih hiš za investicijo.

Cene stanovanj so se v zadnjih dveh letih povečale za povprečno 70 %, kar se je odrazilo tudi v višjih cenah hiš (do 30 %) in zemljišč (do 20 %). Vzrok za zvišanje cen je poleg velikega povpraševanja tudi višja cena gradbenih surovin, prav tako se je v zadnjem letu občutno podražila projektna dokumentacija za pridobivanje gradbenega dovoljenja ter komunalna ureditev parcele.

Kje pa so najbolj priljubljene lokacije, najbolj iskane nepremičnine?

Kupci so se v zadnjih letih začeli odmikati od mestnega jedra in raje iščejo nepremičnine na obrobju mesta z dobro infrastrukturo in avtocestno povezavo. Kraji ob regionalni cesti med Slovensko Bistrico in Mariborom ostajajo izjemno iskani. Poleg hiš v teh predelih je veliko povpraševanje tudi po manjših vikend hišah za pare ali manjše družine.

Odmik k naravi je postal zaradi vse večje izgorelosti nujnost za veliko populacijo ljudi, kot je bilo v preteklosti. Najbolj so iskani predeli Pohorje med Sl. Bistrico in Framom. Povpraševanje po novejših hišah do 230.000 evrov v okolici Sl. Bistrice, najbolj zaželeni predeli Zg. Bistrica, Kovača vas, Črešnjevec, Zg. Polskava, tudi Pragersko, Sp. Polskava, Laporje, Poljčane. Zadnja leta je večji porast povpraševanja po hišah tudi v občinah Makole in Oplotnica. Slovenska Bistrica ima zaradi strateške lege porast obrtne dejavnosti, primanjkuje še vedno zemljišč z urejeno infrastrukturo za manjše obrtnike, različnih skladišč in delavnic do 200 m2.

Kaj danes iščejo kupci, kakšne zahteve imajo pri nakupu nepremičnin?

Še vedno so priljubljene novogradnje zgrajene na ključ. Zaradi vedno daljših urnikov dela, skrbi za otroke … se velika večina kupcev ne želi ukvarjati z gradnjo nepremičnin. Postopki pridobitve dokumentacije in izgradnje hiše so naporni, zato se raje mlajše družine odločajo za nakup hiše na ključ, kjer si ob izgradnji izberejo sami stavbno pohištvo in s tem uredijo nepremičnino po lastnih željah. V srednji populaciji, kjer je zadnja leta več razvez, je več povpraševanja po manjših vikend hišah kot po stanovanjih. Prav tako si želi starejša populacija živeti v manjših hišah brez stopnic, kjer si lahko uredijo vrt.

Kakšne nepremičnine imate ta čas v ponudbi v vaši agenciji?

V tem letu so se prodala skoraj vsa stanovanja iz naše ponudbe. Ker se v Sl. Bistrici v zadnjih letih ni gradilo stanovanjskih blokov, razen dve enoti v bližini Hoferja, je ponudba stanovanj precej nižja kot je bila pred leti. Pri rabljenih stanovanjih se veliko lastnikov raje odloča za oddajo nepremičnin v najem kot za prodajo.

V ponudbi imamo nekaj obnovljenih hiš na obrobju Sl. Bistrice, prav tako zemljišč na območju Zg. Polskave ter manjših vikendov na območju Makol in Poljčan.

Kje bodo v prihodnjih letih na voljo nova stanovanja? Kakšne cene dosegajo in še več zanimivih informacij pa v novembrski številki lokalnega časopisa BISTRIŠKE NOVICE.