Nepravilno odlaganje odpadkov lahko ima hude posledice

Neločevanje odpadkov. Kazen za fizične osebe je 100 €, za pravne 400 €. Zaradi nepravilnega odlaganje pa lahko pride tudi do požarov in eksplozij.

Z doslednim ločevanjem odpadkov varujemo okolje, predvsem pa je ločevanje odpadkov postalo pomemben del življenjskega sloga tako na slovenski kot tudi na evropski ravni. Pri družbi Simbio smo preverili, kako pridni smo Celjani pri ločevanju.

»Izzivov je še vedno dovolj. Če govorimo o daljšem časovnem obdobju, na primer 20 let, je danes v reciklažo predano neprimerno več odpadkov. Če je bilo leta 2002 ločeno zbranih manj kot 10 % komunalnih odpadkov, jih je danes več kot 50 %. Največ nedoslednosti je pri večstanovanjskih objektih, kjer je tudi problem odlaganja kosovnih odpadkov ob zabojnike. Uporabniki, ki se selijo, prenavljajo stanovanja ipd., so dolžni svoje odpadke, kot so mize, stoli, postelje, vzmetnice, štedilniki, umivalniki in drugi večji kosi odpadkov, pripeljati do zbirnega centra, kjer jih brezplačno predajo. V večstanovanjskih objektih lahko stanovalci enkrat v letu preko upravnika naročijo kontejner za kosovne odpadke,« pojasnjujejo v Simbiu.

V knežjem mestu trenutno štiri podzemnice

V Celju so v uporabi trenutno štiri podzemnice, ki so jih občani zelo lepo sprejeli, in sicer na Muzejskem trgu, Gubčevi ulici, Gregorčičevi in Stanetovi. Trenutno se vgrajujejo še na Vodnikovi pri Plečnikovem vogalu in na koncu Vodnikove ob nekdanjem Mišku Knjižku.

Kot še pojasnjujejo v Simbiu, je na začetku, kot skoraj pri vsaki novosti, nekaj zadržkov in zapletov, a ko se ljudje novosti navadijo, je bolje kot prej, saj uporabniki nimajo več zabojnikov po hodnikih, na parkiriščih in prehodih. To je pozitivno tudi z vidika vseh obiskovalcev mestnega jedra. Več o tem pa v novem Celjanu, ki vas že čaka na prodajnih mestih.