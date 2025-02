NEPOZABNO Tri Štajerke Valentinovo jutro preživele v družbi Tanje Žagar

Maja Mavrin iz Dol pri Šentjurju, Marijana Pintarič iz Zgornjega Dupleka in Jerca Jug iz Modraž so v družbi ene in edine Tanje Žagar preživele nepozabno Valentinovo jutro in dopoldne. So namreč finalistke nagradne igre Radia Rogla Valentinov zajtrk s Tanjo Žagar.

Niti jutranje obilno sneženje finalistk ni ustavilo, da bi že navsezgodaj z velikim pričakovanjem prispele na Radio Rogla. Po prvi jutranji kavici z rogljički in sproščenem spoznavnem klepetu so nestrpno čakale, da se Tanja Žagar skozi gost promet, upočasnjen zaradi sneženja, prebije do Slovenskih Konjic. Veselje, ko je vedno nasmejana pevka prispela v naš studio, je bilo zares neizmerno.

Tanja je s svojo pozitivno energijo in iskreno dobro voljo objela vsako posebej, potem pa s Petrom Klimo in Iztokom Krajncem ter udeleženkami sproščeno poklepetala v radijskem etru. Za udeleženke je bil to radijski krst, toda izkazale so se več kot odlične sogovornice.

Udobna vožnja z Oplom Grandland do Slovenske Bistrice

Tanja je udeleženke povabila na svoje veliki novembrski koncert v mariborsko dvorano Tabor, kjer bodo posebne gostje. Prijeten pogovor so nadaljevale v preddverju Radia Rogla, kjer so tudi udeleženke Tanjo presenetile z darilci. Po nekaj fotografijah je bil čas, da se odpeljejo na Valentinov zajtrk v Slovensko Bistrico.

In to na prav poseben način: do restavracije, kjer jih je že čakala pojedina, je srečne udeleženke z novim Oplom Grandland MHEV odpeljala Sandra Meško iz Avto centra Celeia iz Celja, ki je finalistke radijske igre tudi obdarila.

Valentinova pojedina v restavraciji Plac

Vožnja do Slovenske Bistrice je kljub sneženju hitro minila in kmalu so skupaj z ekipo Radia Rogla prispele do Restavracije Plac, kjer jih je že čakalo prijazno osebje. Lastnika restavracije Alenka Godec in Janez Gorenjak sta goste prisrčno sprejela in jim zaželela dober tek. In kako dober je bil! Velika miza se je kar šibila pod najrazličnejšimi dobrotami, kot so istrski fuži s tartufi, slastni steaki in različne mesnine, pa izbrani siri, različno pripravljena jajčka in solate, palačinke, krompirjeve bombetke, namazi, napitki, kosmiči in še in še …

Tanja in dekleta so brž sedla za mizo in se prepustila kulinaričnemu razvajanju. Nad dobrotami so bile vse več kot navdušene in ob zajtrku, ki se je že prevesil v malico, so se tudi dodobra naklepetale.

Za konec še čudovite obleke

Marijana, Maja in Jerca so se pred povratkom v Slovenske Konjice ustavile še v Trgovini Pika Pika v Slovenski Bistrici, kjer jih je očarala zelo pestra ponudba svečanih oblačil. Sprejel jih je lastnik trgovine Aleš Gabrič in jih presenetil z darilci.

Prehitro slovo

Prehitro je prišel čas za slovo. Udeleženke so se več kot zadovoljne strinjale, da je bilo valentinovo s Tanjo zares nepozabno in da je vse prehitro minilo, nepozabno pa je bilo tudi za Tanjo, nam je povedala ob slovesu.

Daljšo reportažo boste lahko prebrali v lokalnih časopisih NOVICE, Celjan, Bistriške novice in Rogaške novice.

