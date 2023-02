Nepozaben Valentinov zajtrk za Žanom Serčičem za Ano, Katarino in Evo!

Nepozabno valentinovo smo to dopoldne na Radiu Rogla priredili trem Štajerkam, saj so se vse od jutra družile s trenutno najbolj vročim slovenskim glasbenikom, Žanom Serčičem.

Valentinov zajtrk z Žanom Serčičem smo že navsezgodaj začeli v prostorih Radia Rogla, kjer je Žan na rdeči preprogi, z rdečimi vrtnicami v rokah, pozdravil nagrajenke nagradne igre Radia Rogla: Katarino Stepišnik iz Latkove vasi, Ano Štemberger iz Novak pri Poljčanah in Evo Stres iz Ruš.

Radijska dobrodošlica

Po kratkem klepetu in prvi jutranji kavi so v studiu Radia Rogla poklepetale z voditeljema Dobrega jutra Iztokom Krajncem in Petrom Klimo, nato pa so se z Matejem Jurkovičem iz avtohiše Peugeot Avto Celeia z novim peugeotom 408 zapeljale do Celja.

Najprej smo se ustavili v avtohiši Peugeot Avto Celeia, nato pa so jim v središču celjskega mestnega jedra v Kavarni Rolca postregli bogat in okusen zajtrk, ki se je prevesil v dopoldansko malico. Nagrajenke so prejele še darila predstavnikov Banke Sparkasse. Po dolgem klepetu in odličnem obroku jih je novi peugeot 408 zapeljal nazaj do Slovenskih Konjic.

Prehitro slovo

Udeleženke so se več kot zadovoljne strinjale, da je bilo valentinovo za Žanom zares nepozabno, nepozabno pa je bilo tudi za Žana, nam je povedal. Daljšo reportažo boste lahko prebrali v lokalnem časopisu NOVICE in časopisu Celjan.

Valentinovega zajtrka z Žanom Serčičem ne bi bilo brez podpore naših prijateljev iz Banke Sparkasse in podjetij Peugeot Avto Celeia, Kavarna Rolca, LabData in Somersby.

(N. K.)

Sprejem na Radiu Rogla

V Avtohiši Peugeot Avto Celeia

Presenečenje Banke Sparkasse in zajtrk v Kavarni Rolca

