Nemški pisatelj Will Gmehling na obisku v Slovenskih Konjicah: nocoj tudi literarni večer

V Slovenskih Konjicah in okolici te dni gostijo nemškega avtorja Willa Gmehlinga.

Tako gimnazijci kot osnovnošolci so minule mesece pod mentorstvom učiteljic prebirali njegov otroški roman Poletje na bazenu, ki je leta 2020 prejel nagrado Deutscher Jugendliteraturpreis. Na nocojšnjem literarnem večeru v Slovenskih Konjicah se bodo z Willom Gmehlingom pogovarjali o tem romanu, o izzivih, s katerimi se srečuje pri pisanju, o njegovih bralnih potovanjih in vtisih z obiska Konjiškega.

Branje je prijateljevanje

Šolarji in gimnazijci osebno spoznavajo priznanega in večkrat nagrajenega avtorja otroških in mladinskih knjig ter njegovo slovensko prevajalko Alexandro Natalie Zaleznik. Na šolah so se na obisk avtorja intenzivno pripravljali že od začetka šolskega leta, da bi zagotovili plodno razpravo o njegovih delih.

Projekt Branje je prijateljevanje si prizadeva vzbuditi in dolgoročno spodbujati zanimanje učencev za nemško literaturo. Poleg razvoja bralnih kompetenc in znanja nemškega jezika omogoča tudi raziskovanje ustvarjalnega dela pri prevajanju ter poglabljanje razumevanja literarnega ustvarjanja in prenosa jezika.

Projekt je koprodukcija: Goethe-Instituta Ljubljana, Založbe MIŠ (slovenski založnik Gmehlinga), Založbe Peter Hammer, Javne agencije za knjigo RS (JAK), JSKD Slovenske Konjice ter Občine Slovenske Konjice.

Nekaj fotoutrinkov prvega in drugega dneva obiska: