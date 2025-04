Nekdanja Turška mačka gre ponovno v prodajo

Nekdaj priljubljeni hotel Turška mačka v starem mestnem jedru bo najverjetneje kmalu spet zamenjal lastnika.

Mestna občina Celje (MOC) je leta 2019 postala lastnica objekta, v katerem je nekoč deloval priljubljeni hotel Turška mačka, sedaj pa ga nameravajo v sklopu javne dražbe prodati. Cilj prodaje je, da bi novi lastnik objekt popolnoma obnovil in mu povrnil namembnost. Če bi ta namreč ostal hotel, bi tako zagotovo pripomogel k revitalizaciji starega mestnega jedra. MOC naj bi si z različnimi vzvodi za to tudi prizadevala. Kot je pojasnil celjski župan Matija Kovač na zadnji seji mestnega sveta, so namreč stavbo v osnovi pravzaprav tudi kupili ravno zato, da ne bi prišlo do zlorab, obstajale so namreč težnje, da bi nekdanjo Turško mačko z odkupom spremenili v t. i. samski dom.

Poskrbeli so za potrebne vzvode

Da bi naredili kar največ, da bi stavba res obdržala namembnost in predvsem bila kakovostno obnovljena, so na MOC poskrbeli, da se bo kupec stavbe z nakupom pogodbeno zavezal, da bo s pričetkom obnove objekta pričel najkasneje v roku 18 mesecev od sklenitve prodajne pogodbe in jo dokončal najkasneje v roku treh let od podpisa prodajne pogodbe. Če kupec tega v navedenih rokih ne bi realiziral, bi lahko MOC v roku 4 let od njega zahtevala, da ji stavbo da nazaj v odkup po isti ceni, kot je bila prodana na javni dražbi, s 15-odstotnim odbitkom. Celjska občina ima namreč po pogodbi odkupno pravico.

V Službi za odnose z javnostmi in promocijo MOC so nam zaupali, da interes za odkup že obstaja, zato verjamejo, da bo javna dražba uspešna. (MH)