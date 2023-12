Nekaj idej za darila vrtičkarjem

Lepo in domiselno darilo ob koncu leta je ogromen klobuk, pisani škornji ali vrtni palček. Podarimo lahko setveni koledar za prihajajoče leto, načrtovalnik dobrih in slabih sosedov na vrtu, vrtnarske knjige. Tudi vrtnega orodja ni nikoli preveč, ampak, kupite najboljše orodje. Priljubljeno je orodje iz brona, ki med drugim bogati zemljo z redkimi elementi in dviguje odpornost rastlin. Vrtičkarji bodo veseli univerzalnega ročnega sadilca, dvojnih grabelj s katerimi grabimo travo in pobiramo orehe, samokolnice, nihajne motike, traku z označenimi tipičnimi razdaljami med vrtninami, lopatice za listje, vrtnarskega predpasnika z žepi. Lepa darila so tudi vrtnarske rokavice, ščitniki za kolena, naročilo na vrtnarsko revijo, različna semena in sadike.

