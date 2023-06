Nedeljski hrup nič drugačen od ponedeljkovega

Nedelja. Dan, ki ga Zakon o varstvu javnega reda in miru ne obravnava nič drugače kot ostale dni. Povzročanje hrupa je prepovedano med 22. in 6. uro, obstajajo pa izjeme.

Ob nedeljah si želimo počitek za nabiranje moči za nov delovni teden. A to lahko hitro prekine preveč priden ali pa le zabave željan sosed – prvi denimo z jutranjo košnjo trave, drugi morda z glasno večerno zabavo. Poseben odlok, ki bi prepovedoval povzročanje hrupa ob nedeljah ali praznikih čez dan, v Celju doslej ni bil sprejet.

»Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM) eksplicitno nikjer ne omenja nedelje in praznikov kot dni, ki bi glede sankcioniranja povzročanja hrupa predstavljali izjemo,« je pojasnila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Celje.

Mir med 22. in 6. uro

Zakon o varstvu javnega reda in miru hrup prepoveduje med 22. in 6. uro. V tem času naj bi okolici zagotavljali mir in se torej odpovedali uporabi naprav, ki povzročajo hrup, spremljali televizijo ali poslušali radio (ter druge akustične naprave) nekoliko tišje, v tem času tudi naj ne bi govorili preglasno in igrali na glasbila.

Lani več kot 100 ukrepov

»Celjski policisti so v lanskem letu izvedli 53 ukrepov po členu 8/I in 55 po členu 8/II,« statistiko predstavlja naša sogovornica. To ni odraz dejanskega stanja, saj ni nujno, da policisti ob prihodu še zaznajo kršitev in takrat ni mogoče ukrepati.

Tudi sicer ni nujno, da je vedno izrečena globa. »Policisti imamo diskrecijsko pravico, da za prekršek neznatnega pomena, s katerim ni nastala škodljiva posledica, lahko izrečemo opozorilo, če z njim dosežemo svoj namen.« Pri povzročanju hrupa so se celjski policisti za opozorilo odločili v slabih tridesetih odstotkih. Največ tovrstnih prijav je ob petkih, sobotah in praznikih.

