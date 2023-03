Naziv naj Celjan 2022 pripada gasilcem

1 od 6

Naj Celjan je akcija, ki jo v mestu ob Savinji peljemo že 18. leto.

Tudi tokrat smo v mestnem časopisu Celjan v sklopu akcije izpostavili tiste ljudi, ki so najbolj zaznamovali leto 2022. Vsi kandidati za naziv Naj Celjana so vsak na svoj način obračali naša življenja na bolje, nam vlivali optimizem in dokazovali, da je s trudom, pametjo in prizadevnostjo vse mogoče. Kdo je tisti najžlahtnejši, ki si v posameznem letu zasluži ta laskavi naziv, pa vsakič znova izberejo Celjanke in Celjani z glasovanjem.

Letošnja bera je bila zares velika in raznolika, a čeprav izbira – verjamemo – ni bila enostavna, so bili Celjanke in Celjani jasni. Odločili so se, da naziv naj Celjan 2022 pripada gasilkam in gasilcem, organizatorjem gasilske olimpijade in prvemu med gasilci, Franciju Petku. Tako velikega dogodka, tehnično in organizacijsko, Celje namreč zagotovo v svoji zgodovini še ni gostilo.

Priznanje naj Celjanu 2022 sta izročila Slavica Oblak, direktorica podjetja Novice, in Nejc Mihelak, urednik časopisa Celjan, program pa je popestrila mlada pevka Kira Štruc Jurički. (MH)