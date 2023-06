Nautic club Rogla izvedel jubilejno 20. jadralno regato Konjičanko

Nautic club Rogla je v začetku junija organiziral jubilejno 20. jadralno regato Konjičanko. Nautic club Rogla je bil ustanovljen leta 2001 v Slovenskih Konjicah z namenom promocije in širjenja jadralskih veščin, tako v tekmovalnem kot tudi družabnem smislu, ki ni neposredno povezano z morjem. Za doseganje večje prepoznavnosti lokalne skupnosti v Sloveniji in v tujini so si izbrali geografsko ime »Rogla«.

»Klub se je hitro razvil in trenutno šteje več kot 200 članov iz cele Slovenije. Že od same ustanovitve se redno udeležujemo različnih tekmovalnih jadralskih dogodkov, s samostojnim organiziranjem športno tekmovalnih aktivnosti pa smo začeli v letu 2003, z organizacijo 1. jadralne regate »Konjičanka«,« pojasni predsednik NC Rogla David Ozebek.

Med bolj prepoznavnimi

Na letni ravni pri projektih kluba sodeluje približno 400 udeležencev iz različnih delov Slovenije in tujine. V vseh letih delovanja so se člani kluba pod klubsko zastavo udeležili preko 100 različnih jadralnih regat doma in v tujini, kjer so dosegli zavidljive rezultate. S tem so se uvrstili med bolj prepoznavne jadralne klube v Sloveniji in na Hrvaškem, ocenjuje predsednik.

Jubilejna Konjičanka

Prvi vikend junija letos so v Nautic clubu Rogla organizirali jubilejno 20. regato Konjičanko.

»Regata je, kot se za jubilej spodobi, potekala v odličnem jadralnem in družabnem vzdušju. V štirih jadralno zahtevnih in izredno zanimivih plovih smo se udeleženci pomerili v Šibeniškem akvatoriju na jadrnicah Elan 350, Elan E4 in First 35.

Organizacijski odbor, pod vodstvom direktorja regate Andreja Zidanška in partnerja projekta Kon-Tiki Sailing, je z odliko opravil svoje delo pri organizaciji, tako tekmovalnega, kakor tudi družabnega dela regate.

Veseli in ponosni smo, da je pokal s Konjičanke postal zelo želena trofeja v domači vitrini in da smo tudi s tem, za nas pomembnim dogodkom, ponovno uspeli prispevati k promociji tega športa, predvsem pa ponesti dobro ime lokalne skupnosti izven svojih meja,« je še dodal Ozebek in se obenem zahvalil zvestim sponzorjem ter vsem, ki so bili del jubilejne 20. regate Konjičanke.

In kdo so bili najboljši na regati?

Tretjo zaporedno skupno zmago je na letošnji regati Konjičanka med 29-imi jadrnicami osvojila ekipa JK Odisej s krmarjem Boštjanom Podobnikom. Drugo mesto je zasedla ekipa F6, s krmarjem Miho Pavlinom, tretje mesto pa je pripadlo JK Ravbar, In-čuna, s krmarjem Gregorjem Guzeljem.

Več o rezultatih po kategorijah pa v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.